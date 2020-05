TTC Gifhorn: Jens Klingspon ist da, Protest gegen Abstieg läuft

Klingspon ist wie Bruder Sven, der für den TTC spielt, ein Gifhorner und wohnt inzwischen auch wieder in der Windmühlenstadt. Kurioserweise aber, so TTC-Vorsitzender Christian Schlifski, „hat er nie für den TTC gespielt“. Unter anderem für den MTV Hattorf hatte Jens Klingspon in der Regionalliga gespielt, für Borsum in der 2. Liga und zuletzt für Bolzum in der Regionalliga. Er wird für den TTC an Nummer 1 antreten, das Team könnte mit ihm wohl locker in der Landesliga mithalten. Doch Stand jetzt muss der Fünftletzte der Landesliga den Gang in die Bezirksoberliga antreten. Allerdings, so Schlifski: „Wir haben schriftlich Protest eingereicht.“