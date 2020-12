DTTB-Beschluss sorgt bei abstiegsgefährdeten TTK Großburgwedel für Unruhe 

Nun haben die Frauen des TTK Großburgwedel zumindest Gewissheit. Wenn auch nicht in der präferierten Form. Die Spielzeit 2020/2021 wird auch in den 2. und 3. Bundesligen – wie am 30. Oktober bereits für die Regional- und Oberligen beschlossen – nur als einfache Runde ausgetragen, in der jede Mannschaft nur einmal gegen jede andere spielt.

TTK-Chancen drastisch gesunken

Was kompliziert klingt, ist für den TTKG einfach. Einfach überhaupt keine gute Nachricht. Schließlich hat er mit fünf Niederlagen aus bisher fünf Spielen – auch hervorgerufen durch teils quarantänebedingte Personalengpässe – keinen erfreulichen Saisonstart in die 3. Bundesliga Nord hingelegt. Die Chancen, dem Abstieg in die Regionalliga zu entgehen, sind durch diesen Beschluss auf einen Schlag drastisch gesunken.

Gerade vier Partien hat das Team von Michael Junker nun nur noch Zeit, das Unheil abzuwenden. Kurios: Dabei handelt es sich ausnahmslos um Heimspiele. So werden Hannover 96, mit dem der Burgwedeler Manager für die Vorrunde das Heimrecht getauscht hatte, der SC Poppenbüttel, der SV DJK Holzbüttgen sowie der TSV Langstadt II noch Im Mitteldorf erwartet.

"Vielleicht ja auch gar kein Spiel mehr"

„Das ist doch toll“, sagt Junker mit bewusst übertriebener Freude. Galgenhumor trifft es noch eher. Die Gefahr, dass die Folgen der Pandemie nach knapp drei Jahrzehnten, in denen die erste Burgwedeler Frauenmannschaft stets mindestens drittklassig spielte – zwei Jahre davon gar in der 1. Bundesliga, zehn in der zweithöchsten deutschen Spielklasse –, nun den Weg in die Viertklassigkeit beschleunigen könnten, ist ihm bewusst.

Auch wenn er sagt: „Ich weigere mich noch, über die Konsequenzen nachzudenken. Momentan bin ich gedanklich weit weg vom Sport. Und derzeit sehe ich auch nicht, dass wir im Januar wieder anfangen können. Vielleicht gibt es ja auch gar kein Spiel mehr.“ Doch egal, ob überhaupt oder wann genau es weitergeht: Die Option, den verkorksten 0:10-Punkte-Saisonstart mit einer überzeugenden Rückrunde ins Gegenteil verkehren zu können, ist so oder so vom Tisch.