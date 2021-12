Bericht: Abgang von Chelsea-Star Rüdiger wahrscheinlich – Real führt Rennen an, Treffen mit FC Bayern

Tuchel schwärmt: "Er wird immer besser und besser"

"Die Situation ist wie sie ist. Wir wollen, dass er bleibt. Das ist klar und das weiß er auch. Aber manchmal gibt es gewisse Verzögerungen in diesen Situationen und offensichtlich gibt es eine Verzögerung in diesen Gesprächen und seiner Entscheidung" , so Tuchel: "Im Moment ist er Chelsea vollständig verschrieben und ich bin mir absolut sicher, dass er das Vertrauen, den Respekt und die Liebe des Vereins und der Anhänger spürt."

Rüdiger steht seit 2017 bei Chelsea unter Vertrag und ist seit Tuchels Ankunft in London im Januar 2020 zur unersetzbaren Größe in der Innenverteidigung herangewachsen. Mit dem Champions-League-Gewinn feierte er im Sommer den größten Triumph seiner Karriere. Am Mittwochabend trifft Rüdiger mit Chelsea im letzten Spiel der Gruppenphase in der Königsklasse auf Zenit St. Petersburg.