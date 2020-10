Tuchel bekommt neuen Stürmer: PSG leiht Ex-BVB-Kandidat Kean von Everton aus

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat am Sonntagabend den italienischen Auswahlstürmer Moise Kean vom Premier-League-Tabellenführer FC Everton ausgeliehen. Wie die Franzosen mitteilten, erfolgt die Leihe für ein Jahr ohne Kaufoption. Kean war in der Vergangenheit immer wieder auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.