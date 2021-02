Tuchel setzt ein Zeichen: Chelsea siegt gegen Jose Mourinho und die Tottenham Hotspur

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea ein erstes ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt! Der Deutsche gewann das mit Spannung erwartete Trainer-Duell gegen Jose Mourinho und dessen Tottenham Hotspur mit 1:0 . Die "Blues" waren dabei über die gesamte Spielzeit an der White Hart Lane die bessere Mannschaft. Das Tor des Tages schoss Jorginho in der 24. Minute per Elfmeter.

Im Vorfeld der Partie stichelte Mourinho noch gegen Tuchel. Doch am Donnerstag schlug er dann in Form der taktischen Einstellung seiner Mannschaft zurück. Von Beginn an bestimmte Chelsea das Spiel, hatte eine Menge Ballbesitz. Tottenham hingegen lauerte auf Konter. Wirklich gefährlich wurde Chelsea, bei denen Timo Werner in der Startelf stand, aber nur selten. Bis der deutsche Nationalspieler einen langen Ball erlief und clever einen Elfmeter gegen Eric Dier herausholte. Der Engländer hakelte am Boden liegend im Strafraum gegen Werner, der zu Boden ging. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jorginho sicher.