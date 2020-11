Tuchel vor Duell mit RB Leipzig vorsichtig: „Wir brauchen elf Schlüssel“

Leipzig. Obwohl es keines ist, fühlt sich das Gruppenspiel zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain wie ein K.O.-Duell an. Zumindest für Bullen-Coach Julian Nagelsmann. Der Trainer des französischen Meisters, Thomas Tuchel, sieht das ähnlich. „Wenn wir den direkten Vergleich gegen Leipzig gewinnen, dann könnte das den wesentlichen Unterschied ausmachen“, sagte der 47-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel. Anzeige

Vertrauen in die Mannschaft

Parallelen zum Halbfinale will und kann er nicht ziehen. „Wenn man die Startelf ansieht, kann man nicht das gleiche Spiel erwarten.“ In Lissabon habe sein Team viel Qualität und Erfahrung gezeigt. Allerdings habe das Gruppenspiel nicht den gleichen Kontext wie das Halbfinale in Portugal.Tuchel glaubt, dass die RBL-Profis auf eigenem Rasen „etwas freier spielen“.

„Ich erwarte eine sehr starke Leipziger Mannschaft, sehr aggressiv, körperlich und direkt in unserer Hälfte. Aber auch dafür gibt es Lösungen“, ist sich der Pariser Trainer sicher. Ob seine Mannschaft die Möglichkeit hat, das Spiel so zu bestimmen wie im Halbfinale im August, könne er nicht definitiv vorhersagen. „Wenn uns Spieler wie Neymar, Mbappé, Verratti und Pareides fehlen, die in der Lage sind, mit ihrer individuellen Qualität, Druck rauszunehmen und in sehr engen Räumen Lösungen zu finden, dann müssen wir das akzeptieren und andere Mittel finden. Wir müssen vielleicht auf eine andere Art und Weise etwas direkter spielen.“

Trotz der Ausfälle vertraut Tuchel seinen Schützlingen. „Das Team muss sich eben noch mehr anstrengen, noch mehr Mentalität zeigen. Wir wachsen in solchen Situationen zusammen“, meint der Coach mit Blick auf das Spiel. Alle Akteure in einer Mannschaft würden einen Champions-League-Einsatz verdienen. „Im Fußball ist alles möglich, es werden 90 Minuten gespielt, jeder will antreten.“ Es liege am kompletten Kader, zu zeigen, dass sie kämpfen können. Anzeige

Konzentration auf eigene Stärken

Einen Schlüsselspieler mag Tuchel deshalb vorab nicht benennen. Denn für die Herausforderung gegen Leipzig reiche ein Schlüssel alleine nicht. „Wir brauchen am Mittwoch elf Schlüssel.“ Einer davon ist definitiv Angel Di Maria, der schon im Halbfinale einen bedeutenden Unterschied machte. Wegen einer roten Karte war er jedoch in der französischen Liga vier Spiele lang gesperrt und konnte für PSG nur in der Königsklasse antreten. „Wir können momentan nicht zu viel von ihm erwarten. Ich möchte nicht den ganzen Druck auf seinen Schultern ablegen“, sagte Tuchel zum Einsatz des 32-Jährigen.