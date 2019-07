Tui-Arena-Chef Papenburg und die Handball-Recken zoffen sich vor dem Landgericht

Die Fronten zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und Tui-Arena-Besitzer Günter Papenburg bleiben verhärtet. Es geht um ausbleibende Zahlungen, fehlendes Vertrauen und harte Vorwürfe gegen das Recken-Management. Freitag ist nun Verhandlung vor dem Landgericht in Verden. Zum Hintergrund: Die Recken tragen ihre Heimspiele in der Tui-Arena aus. Mehr Platz, mehr Zuschauer, mehr Möglichkeiten als in der Swiss-Life-Hall. So die Theorie. Die Heimspielstätte gehört Günter Papenburg. Im Kern dieser gerichtlichen Auseinandersetzung geht es nicht um die Standortfrage, sondern um ein technisches Vertragsdetail, das die finanzielle Recken-Unterstützung durch den hannoverschen Bauunternehmer regelt. Papenburg hat demnach eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet, die besagt, dass wenn die Recken eine Lücke im Jahresetat (6,5 Millionen Euro) nachweisen, Papenburg mit bis zu maximal einer Million Euro eintritt.

Die Recken laufen wieder: Trainingsauftakt der TSV Hannover-Burgdorf zur Saison 2019/20 Mit Trainer Carlos Ortega in der Mitte: Neuzugang und Torwart Domenico Ebner und Rückraumspieler Alfred Jönsson.

Papenburg wehrt sich Das heißt: Erwirtschaften die Handballer – etwa durch Sponsorengelder oder Ticketverkauf – nur 5,5 Millionen Euro, füllt der Bauunternehmer den Rest auf. So weit, so klar. Jetzt aber muss das Landgericht Verden entscheiden, was alles Bestandteil des Etats ist. Papenburgs Anwälte betonen, bei der Erklärung gehe es um die Gesamteinnahmen. Die Recken wiederum pochen auf den Begriff Umsatzerlös. Klingt extrem technisch. Ist es auch. Im Grunde geht es um die Frage, ob ein Darlehen von Recken-Hauptsponsor CP-Pharma, das den Bundesliga-Handballern bei einem Liquiditätsengpass kurzfristig die Zahlungsfähigkeit gesichert hat, als Umsatz verbucht wird – oder eben als Einnahme. Während der Verein also von Papenburg wegen der Unterschreitung des Etats 372 710,44 Euro für die Saison 2017/2018 verlangt, sieht der Arena-Eigner keine Zahlungsverpflichtung.

Hinter den Kulissen rumort es Ganz im Gegenteil: Papenburg vermutet durch mehr Zuschauer, höhere Sponsorenerlöse und eben ein solches Darlehens den Jahresetat mindestens erreicht. Er fordert deshalb Einblick in die Recken-Buchhaltung, der über den testierten Jahresbericht hinausgeht. Unterlagen, die die Recken nicht bereit sind, der Gegenseite auszuhändigen. Genau darum geht es vor Gericht. Papenburgs Anwälte vermuten, dass die Recken Probleme mit der Nachweisführung haben, die sie nicht aus der Welt bekämen. Sie sprechen von „Bilanztricks“ von unternehmerischen Fehlentscheidungen, operativem Missmanagement und einem bewussten Schaffen einer Deckungslücke, um Papenburg als Lückenbüßer herhalten zu lassen. Nach außen wollen die Handballer dazu nichts Offizielles sagen. Hinter den Kulissen rumort es aber, besonders bei Bernd Gessert, dem Geschäftsführer von CP-Pharma und Mäzen der Recken. Zwischen ihm und Papenburg herrscht absolute Funkstille. Besonders weil die Papenburg-Seite den Eindruck erweckt, dass sie Zweifel an der Zahlungsbereitschaft des Recken-Hauptsponsors (2 Millionen Euro pro Jahr) hegt. Ein Affront für den Burgdorfer Geschäftsmann.

"Verteidigen die Recken mit allem, was nötig ist" Recken-Geschäftsführer Eike Korsen will nicht auf diesen Punkt eingehen. Er sagt nur so viel: „Wenn wir angegriffen werden, verteidigen wir die Recken mit allem, was nötig ist.“ Trotz des Streits haben die Recken die Bundesliga-Lizenz erhalten. Ohne Auflagen. Dazu hat der Klub die Personalkosten des Kaders deutlich reduziert, aus dem Umfeld hört man Größenordnungen von 600 000 Euro. Zahlen, die die Recken nicht kommentieren. Papenburgs Anwälte hingegen schon. Durch die Abgänge von Kai Häfner nach Melsungen (Ablöse 400 000 Euro), Domagoj Srsen (Vertrag nicht verlängert) und Pavel Atman (Vertragsauflösung) sehen sie einen erheblichen Qualitätsverlust, argumentieren sie.

Korsen wünscht sich Annäherung Zumindest im Fall von Atman trifft das nicht zu. Der russische Nationalspieler fiel in der vergangenen Saison fast 250 Tage verletzt aus, die Recken mussten dennoch 80 Prozent des Gehalts bezahlen. Zahlen, die belegen, wie kompliziert das Geflecht Papenburg/Recken/Arena gestrickt ist. Durchaus also möglich, dass das Landgericht genau deswegen die Entscheidung der nächsthöheren Instanz, also dem Oberlandesgericht Celle, überlässt. Eine Verzögerung, die die Recken härter treffen dürfte. Der Jahresabschluss 2018/19 ist in Erstellung. Klar ist, dass auch in dieser Saison nach Meinung der Handballer Günter Papenburg seiner Verpflichtung nachkommen müsse und Lücken schließen soll. Wie hoch die sind? Unklar. Losgelöst davon dürfte der Unternehmer in einem laufenden Verfahren kaum dazu bereit sein. Burgdorf-Geschäftsführer Eike Korsens Wunsch: „Ich hoffe, dass ungeachtet der Lage wieder eine Kultur des Aufeinanderzugehens entstehen kann.“ Schwerlich vorzustellen.

