Wohlfühloase Hannover: Der Tag des Handballs ist auch Gensheimers Geburtstags-Party

Der Tag des Handballs zieht die Massen an. Deutschlandweit beteiligen sich 170 Vereine an der Aktion des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Der Höhepunkt steigt heute in Hannover, wo die deutschen Frauen (17 Uhr) und Männer (14.30 Uhr) zum zweiten Mal auf Kroatien treffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum hat sich der DHB für Hannover entschieden?

Das Nationalteam hat nur gute Erinnerungen an die Landeshauptstadt. „Wir haben in Kroatien vor zwei Tagen mehr erwartet, was das Zuschauerinteresse angeht, und waren leicht enttäuscht, um das vorsichtig auszudrücken“, meint Bundestrainer Christian Prokop. „Deswegen freuen wir uns auf Hannover und auf eine tolle Kulisse.“ Wohlfühloase Hannover.

Welchen Stellenwert hat der Männer-Testspiel?

76 Tage vor dem EM-Auftakt in Trondheim gegen die Niederlande (9. Januar) – die weiteren Vorrundengegner sind Spanien und Lettland – ist der drittletzte Test gar nicht hoch genug einzuschätzen. „Wir haben nicht so viele gemeinsame Tage“, sagt Prokop. Erst am 2. Januar 2020 sieht sich das Team zum nächsten Lehrgang wieder.

Worum geht es für die DHB-Frauen?

Für sie ist es der vorletzte Lehrgang vor dem WM-Auftakt am 30. November im japanischen Kumamoto gegen Brasilien. Und vor drei Tagen beim 21:21 in Kroatien lief es noch nicht rund. „Nach dem Spiel gab es eine große Unzufriedenheit, weil wir nicht abgerufen hatten, was wir können“, sagt Bundestrainer Henk Groener.