Tür bei Fortuna Düsseldorf zugemacht? Ex-Coach Friedhelm Funkel widerspricht Klub-Boss

Nie wieder Fortuna Düsseldorf? Wenn es nach Friedhelm Funkel geht, stimmt die Darstellung des Bundesliga-Absteigers so nicht. Der Trainer-Routinierte widersprach, dass er selbst die Tür für ein Comeback bei den Rheinländern zugemacht habe. Das hatte am Donnerstag der Fortuna-Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding gesagt. Nach einem Gespräch mit Funkel sagte Borgerding der Rheinischen Post: "Er hat die Tür selbst zugemacht. Er steht nicht zur Verfügung." Man habe in dem Gespräch versucht, die vergangenen Monate aufzuarbeiten und sich die Meinung gesagt, berichtete Borgerding weiter. Nun hat Funkel gegenüber der Bild behauptet, dass dies nur bedingt stimmt.

Funkel über die Gespräche: "Ich hab‘ nochmals gesagt, im Moment nicht für irgendeine Aufgabe bei Fortuna zur Verfügung zu stehen", berichtet der im Januar entlassene Düsseldorf-Trainer und verriet: "Das wurde mir vom Verein schon im Januar angeboten. Aber ich kann mir eine Aufgabe bei Fortuna irgendwann definitiv vorstellen. Nur nicht in der jetzigen Situation" Schon Ende Juni hatte Funkel gegenüber der Rheinischen Post ein Comeback in Düsseldorf in Aussicht gestellt: "Ich bin in meinem Leben nie vor Verantwortung weggelaufen. Unter gewissen Umständen wäre ich bereit, mich bei Fortuna wieder einzubringen", erklärte er. "Dazu müssten sich aber gewisse Dinge ändern, so etwas geht im Fußball manchmal ganz schnell. Es ist sicherlich nicht verkehrt, einiges auf mehrere Schultern zu verteilen."

Funkel: Kein Düsseldorf-Comeback "in der jetzigen Situation"

Er ließ offen, welche Position er anstrebt und welche Umstände ihn zu einem Umdenken veranlassen könnten. Dass ein mögliches Fortuna-Comeback von den handelnden Personen abhängt, ließ Funkel nun via Bild erneut durchblicken. So könne er sich nur "in der jetzigen Situation" kein Fortuna-Comeback vorstellen.

