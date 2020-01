Turbostart im Test: VfL Wolfsburg II erzielt vier Tore in 18 Minuten

Dank eines Blitzstarts gewannen die Jungwölfe von Trainer Rüdiger Ziehl auch ihr zweites Testspiel in der Wintervorbereitung. Nach dem 5:0-Erfolg gegen Oberligist Lupo/Martini Wolfsburg zeigte sich die U23 des VfL in der Partie gegen die Niederländer ebenfalls in einer guten Verfassung und blieb beim 4:0-(4:0)-Sieg erneut ohne Gegentor.

Turbostart

Was für ein Turbostart der Wolfsburger: Mamoudou Karamoko brachte nach zwei Minuten einen sauberen Konter flach im linken Toreck unter, Sturmkollege Omar Marmoush ließ sich ebenfalls nicht lange bitten und erhöhte mit der nächsten Möglichkeit auf 2:0. Davide-Jerome Itter hatte nach einem Ballgewinn auf den mitgelaufenen Angreifer gepasst, Marmoush traf aus elf Metern (3.).

Lust auf mehr

Das machte den Grün-Weißen Lust auf mehr. Mit ansprechendem Offensivfußball waren sie nach zwölf Minuten erneut zur Stelle, als wiederrum Marmoush einen Diagonalball von Itter verwertete und diesen mit links zum 3:0 einschob (12.). Und die Ziehl-Elf setzte noch einmal nach. Dieses Mal überwand erneut Karamoko den niederländischen Gäste-Keeper, indem er eine Itter-Flanke vom rechten Strafraumeck am ersten Pfosten zum 4:0 verwandelte und somit ebenfalls einen Doppelpack schnürte (18.).

Wolfsburg nun passiver

Dies war die letzte nennenswerte Aktion der Wolfsburger, die fortan deutlich passiver agierten und auch nach dem Seitenwechsel keine gefährlichen Akzente mehr im Strafraum der Zweitvertretung von TS ADO Den Haag setzen konnten. Ziehls Fazit: "Der Sieg ist positiv zu bewerten. Wir hatten einen perfekten Start in die Partie und sind in der ersten Halbzeit dominant aufgetreten. Nach der Pause waren wir nicht mehr so zielstrebig und haben unserem Gegner mehr Spielanteile überlassen. Da hätte ich mir von der Mannschaft mehr Initiative gewünscht."

VfL: Klinger – Heuer (60. Klump), Rizzi (46. May), Klamt (46. Edwards) – Abifade (60. Horn), Itter (60. W´Okitasombo) – Möker (60. König), Stach, Hamadi – Marmoush (46. Herrmann), Karamoko (46. Stutter).

Tore: 1:0 Karamoko (2.), 2:0 Marmoush (3.), 3:0 Marmoush (12.), 4:0 Karamoko (18.).