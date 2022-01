Turbulente Generalprobe für Olympia: Karl Geiger reist als Gesamtweltcup-Führender nach Peking

Markus Eisenbichler fluchte hemmungslos drauf los. "Es kotzt mich an so was, dass man einfach nicht warten kann“, sagte der emotionale Bayer nach seinem elften Platz bei der Olympiageneralprobe der Skispringer in Willingen. "Scheißdreck da", rief Eisenbichler im Interview des ZDF. Der 30-Jährige regte sich furchtbar darüber auf, dass er im zweiten Durchgang bei schwierigen Bedingungen springen musste. Ganz anders war die Stimmung am Sonntag bei seinem Kumpel Karl Geiger. Der Oberstdorfer verabschiedete sich mit einem zweiten Platz Richtung Peking und eroberte das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zurück.

