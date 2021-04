Turbulente Wochen beim HC Leipzig: Mannschaft trainiert wieder

Leipzig. Der HC Leipzig erlebt derzeit ereignisreiche Wochen. Der Saisonendspurt in der zweiten Liga, die Kaderplanung, die im vollen Gange ist und der Beginn der heißen Phase für die A- und B-Juniorinnen. Das alles scheint noch nicht genug zu sein, denn zu der schon so turbulenten Lage gesellt sich nun auch ein Corona-Fall innerhalb des Betreuerstabs hinzu.

Wie der ehemalige Bundesligist in der letzten Woche bekannt gab, wurden infolgedessen sowohl Trainingseinheiten als auch das ursprünglich am vergangenen Sonntag angesetzte Spiel gegen TVB Wuppertal abgesagt. Dabei, so HCL-Trainer Fabian Kunze, habe man jedoch nur auf Nummer sicher gehen wollen. Die Mannschaft selbst habe zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu der infizierten Person gehabt und so mussten sich auch keine weiteren Personen in Quarantäne begeben.