Turbulentes 2020: Dynamo Dresden lädt über Weihnachten die Akkus auf

Dresden. Abstiegskampf, Corona-Quarantäne, Nachholspiele im Drei-Tages-Rhythmus, der bittere Gang in Liga drei, das Ende der Ära Ralf Minge, die Eröffnung des neuen Trainingsgeländes, ein pandemiebedingter wirtschaftlicher Millionenschaden und nun das bislang richtig gut angelaufene Unternehmen Wiederaufstieg – eines der ereignisreichsten Jahre der Vereinsgeschichte liegt hinter Dynamo Dresden. Klar, dass die Schwarz-Gelben nun drei Kreuze machen, über Weihnachten wenigstens mal kurz durchschnaufen zu dürfen. Anzeige

Schnitzel und Kartoffelsalat

Am Mittwoch stand noch ein Corona-Test an. Danach machten sich Spieler und Trainer auf in ihre Heimat, um die Feiertage gemeinsam mit ihren Familien zu verbringen und die Akkus wieder etwas aufzuladen. Schließlich haben 19 Pflichtspiele innerhalb von 99 Tagen, im Durchschnitt also seit Mitte September etwa ein Fünf-Tages-Rhythmus, ihre Spuren hinterlassen.

Cheftrainer Markus Kauczinski stand bis zuletzt voll unter Strom. „Wenn ich aufs Datum schaue, denke ich, das darf nicht wahr sein. Die letzte Zeit war so intensiv, dass ich an Geschenke und Weihnachten keine Gedanken verschwendet habe“, berichtete der 50-Jährige kurz vorm Fest. Wenn er im heimischen Karlsruhe eintrifft, sei schon alles vorbereitet, auch der Weihnachtsbaum fertig geschmückt. „Der Weihnachtsbaum ist schon fertig geschmückt. „Meine Frau, mein Sohn und seine Freundin haben schon ein gutes Werk getan.“

Geschenke werde es im Hause Kauczinski allerdings keine geben. „Wir untereinander schenken uns nichts. Zeit miteinander zu verbringen, ist das größte Geschenk.“ Auf den Tisch kommen Schnitzel und Kartoffelsalat, eine Tradition aus seinem eigenen Elternhaus, sowie Fisch, wie es bei seinen Schwiegereltern gang und gäbe war. „Das packen wir zusammen als Erinnerung an beide“, so Markus Kauczinski.

„Einfach mal kurz abschalten“

Yannick Stark verbringt die Feiertage in seinem Elternhaus in Darmstadt. „Bei uns gibt es traditionell Geflügel“, erzählt der Vizekapitän. „Ich freue mich darauf, nach längerer Zeit mal wieder heimzukommen, die Familie zu sehen, ein bisschen runterzufahren.“ Dennoch steht der 30-Jährige noch vor einem Problem: „Meine Schwester hat am 25. Dezember Geburtstag. Ich hatte was bestellt, aber ihr Geschenk wird voraussichtlich nicht rechtzeitig ankommen. Da muss ich noch einen Gutschein oder so besorgen. Irgendwie komme ich doch noch ein bisschen ins Rotieren“, gibt der Routinier zu, der dennoch nicht mit leeren Händen in die hessische Heimat fährt, sondern vorgesorgt hat, als die Läden noch offen waren.

Nach der Niederlage im letzten Spiel des Jahres gegen die „Lilien“, seinen Herzensverein, ist die Enttäuschung bei Yannick Stark natürlich groß, aber: „Ich hoffe, dass das gute Gefühl wieder zurückkommt, das wir uns verdient und erarbeitet haben. Ich werde mir ein paarmal die Tabelle der 3. Liga angucken über die Feiertage, um wieder bessere Laune zu bekommen.“

DURCHKLICKEN: Einige Bilder zum Spiel Klare Niederlage für die SG Dynamo Dresden: Das Team von Trainer MArkus Kauczinski unterlag den taktisch und spielerisch klar besseren Gästen aus Darmstadt mit 0:3. ©

Nach einer zweiten kurzen Freizeit zum Jahreswechsel steigen die Dynamos am Tag nach Neujahr in die Vorbereitung auf das nächste Punktspiel ein, das am 11. Januar bei Türkgücü München ansteht. „Aber jetzt sind wir froh, dass die ganze Sache ein bisschen ruht, wir uns zu unseren Familien begeben können und eine schöne, besinnliche Zeit haben“, bekräftigt Torwart Kevin Broll und ergänzt: „Einfach mal kurz abschalten und dann wieder volle Kraft voraus.“