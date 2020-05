Sie dürfen wieder laufen: "Geisterrenntag" am Donnerstag auf der Neuen Bult

Seit Mitte März ist die Turfsaison in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas unterbrochen. In Frankreich ist der Restart am 11. Mai geplant. Und hier? Der für Montag geplante Renntag in Dortmund musste noch abgesagt werden, doch für Hannover am Donnerstag gibt es nun grünes Licht.

"Wir sind erleichtert"

Der veranstaltende Hannoversche Rennverein (HRV) hat von der zuständigen Landesbehörde, der Region Hannover, die Erlaubnis bekommen, sogenannte Leistungsprüfungen für Galopper durchführen zu können. Das heißt: Die Veranstaltung am Donnerstag auf der Neuen Bult in Langenhagen ist kein Sportevent, sondern dient der Berufsausführung.

„Wir sind erleichtert und Behörden wie Rennverein dankbar, dass die Menschen in den Rennsportbetrieben nun wieder ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können“, sagt Michael Vesper, Präsident des Dachverbandes Deutscher Galopp. Der SPORTBUZZER beantworten die wichtigsten Fragen zum Renntag auf der Bult.