Turfwelt blickt auf die Neue Bult: Taugt der "Geisterrenntag" als Blaupause?

Der Geisterrenntag umfasst zwölf Rennen, etwa 160 Vierbeiner sind am Start. Rund ein Viertel davon werden in Langenhagen trainiert und vorbereitet. Die vier Trainer-Kollegen von der Bult freuen sich allesamt, dass es wieder losgeht, einer aber ganz besonders: Bohumil Nedorostek.

Sie alle waren zuletzt ungeduldig, bangten sogar zum Teil um ihre Existenz als Galopp-Trainer. Am Donnerstag hat das Warten ein Ende: Die Startboxen gehen endlich wieder auf. Der Hannoversche Rennverein hat die Genehmigung der Region Hannover, einen Renntag auf der Neuen Bult abzuhalten – wenn auch ohne Zuschauer. Es ist offiziell kein Sportevent, der Tag dient der Berufsausführung für Trainer und Jockeys sowie der Leistungsüberprüfung der Pferde – so wie es das Zuchtgesetz vorsieht.

Die Karriere des gebürtigen Tschechen ging im vergangenen Jahr schon durch die Decke. Sein Stall explodierte förmlich und wächst stetig. Jetzt stoppte ihn Corona. Nedorostek hat zurzeit 43 Pferde in Betreuung, am Wochenende kommen sogar noch zwei dazu. 15 Galopper lässt er am Donnerstag starten. Persönlicher Rekord.

42 Vollblüter stehen zurzeit bei Hans-Jürgen Gröschel in den Boxen. Doch der Altmeister lässt es gewohnt langsam angehen, er hat seine Pferde noch nicht auf Sieg oder Platz trainiert. „Sie sollen nur laufen.“ Er hat am Donnerstag lediglich fünf Starter gemeldet. Seine Zeit ist meist die zweite Saisonhälfte.

Sprengel hat eine Handvoll Pferde in seinem kleinen Stall – alle erfahren, keine jungen. „Daher habe ich keinen Zeitdruck, ich bin sehr relaxt.“ Zwei seiner Pferde laufen dann aber doch, allerdings erst spät in den letzten Rennen am Abend.

Erster Start ist um 14 Uhr. Moser ist in diesem Rennen doppelt vertreten. Er wünscht sich sehr, „dass alle an diesem Tag gesund bleiben. Pferde und Beteiligte.“ Die ganze Szene schaut am Donnerstag auf Hannover. „Wir wollen zeigen, dass so ein Renntag in der Art funktionieren kann“, sagt Moser. „Damit wir danach weitermachen können.“

Der Renntag in Köln am Freitag ist noch nicht zu 100 Prozent gesichert, München am Wochenende ist abgesagt, Hoppegarten am Sonntag kann stattfinden. Der Geisterrenntag auf der Bult wird am Donnerstag zur Blaupause für alle anderen geplanten.