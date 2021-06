"Schlechteste Mannschaft des Turniers" - Türkei nach zweiter EM-Pleite scharf in der Kritik

Die türkischen Spieler und Verantwortlichen versuchten gar nicht erst, ihre Enttäuschung zu verbergen. "Ich muss mich entschuldigen", sagte Verteidiger Umut Meras nach dem 0:2 bei der EM gegen Wales. Die Unterstützung von rund 30.000 euphorischen Fans in Baku konnte die Mannschaft von Trainer Senol Günes am Mittwochabend nicht zu ihrem Vorteil nutzen. Das frühe EM-Aus ist wohl auch mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz am Sonntag (18 Uhr) nicht mehr zu verhindern.

"Wir wollten unbedingt gewinnen, aber das war einfach nicht genug", sagte Meras. Weil die Schweiz im späteren Spiel 0:3 gegen Italien verlor, ist die Türkei zwar rechnerisch noch nicht ausgeschieden, groß sind die Chancen auf das Achtelfinale mit null Punkten aus zwei Spielen aber nicht. Die türkische Presse fand nach der Pleite gegen Wales deutliche Worte. "Wir wurden in Baku zerstört", titelte beispielsweise die Haberturk. Und auch der türkische Journalist Güntekin Onay von der Tageszeitung Hürriyet kritisierte in seiner Analyse die Milli Takim scharf: "Wir sind die schlechteste Mannschaft des Turniers, was die Organisation auf dem Platz angeht."