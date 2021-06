Türkei-Star Hakan Calhanoglu: Der Dirigent auf der Suche nach dem Taktstock - und einem fetten Vertrag

Die türkische Auswahl um Spielgestalter Hakan Calhanoglu reiste mit jungen Talenten und großen Hoffnungen zur Europameisterschaft. Coach Senol Günes hatte vor dem Auftaktspiel gar gesagt, das Team erinnere ihn an die erfolgreiche Elf, die er 2002 bei der WM auf Platz drei geführt hatte. Umso größer war dann der Schock über die schwache Leistung bei der 0:3-Niederlage gegen Italien. "Dieser Kader mit so viel Qualität hat kein Recht, so schlechten Fußball zu spielen", schrieb Ahmet Cakar, ehemaliger Schiedsrichter und mittlerweile einer der bekanntesten TV-Experten der Türkei, in der Zeitung Sabah.

Die kritischen Stimmen aus der Türkei richteten sich besonders an die harmlose Offensive. Gegen die Italiener präsentierten sich die Ay-Yıldızlılar zum Auftakt ihrer fünften EM offensiv komplett harmlos und ohne Ideen. Nur ein einziger Schuss ging wenigstens in Richtung des Tores der Gastgeber. "Es ist inakzeptabel, dass ein solches Team in der Offensive so hilflos ist", schimpfte Kommentator Sansal Büyüka in der Zeitung Miliyet. Gegen Wales muss am Mittwoch (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) eine deutliche Steigerung her. Nur was ist los mit der vor dem Turnier so hochgelobten Angriffsreihe der Türkei?