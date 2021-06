"Lehrgeld bezahlt", "Kein Mut": Ballack und Bobic kritisieren Türkei-Leistung bei EM-Auftakt - Karaman hadert

"Wir spielen vor den Augen der ganzen Welt, das wird uns aufputschen", sagte Türkei-Trainer Senol Günes noch kurz vor dem EM -Eröffnungsspiel gegen Italien. Doch davon war am Freitag im Stadio Olimpico in Rom kaum etwas zu spüren. Fast schon sang- und klanglos gaben sich die Türken mit 0:3 (0:0) gegen den Mit-Gastgeber und Mitfavoriten um den EM-Titel geschlagen. "Da war kein Mut da – und das hat gefehlt, wenn du den Italienern weh tun willst" , kritisierte etwa der neue Hertha-Manager Fredi Bobic in seiner Funktion als Experte des Streaminganbieters Magenta TV nach der Partie. Eine klare Kritik, die nicht die einzige nach dem schwachen Auftakt bleiben sollte. Ex-Nationalspieler Nuri Sahin hoffte derweil sogar auf Gnade bei der generell gnadenlosen türkischen Presse.

Türkei-Profi Karaman: "Verdient verloren"

"Wir haben Italien in der zweiten Halbzeit zu viele Räume gegeben und verdient verloren“, sagte Mittelfeldspieler Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf nach der Partie in der ARD. Er haderte: "Wir wollten kompakt stehen und bei Ballgewinn schnell umschalten." Nur klappte dies gar nicht. Der Offensivspieler vom Zweitligisten fordert deshalb eine Leistungssteigerung von seinem Team: "Wir sind eine junge Mannschaft und müssen aus solchen Spielen lernen. Wir haben noch zwei Spiele vor uns und es ist alles drin." Die kommenden Aufgaben in der ausgeglichen besetzten Gruppe A werden allerdings nicht zwingend einfacher. Am Mittwoch wartet mit Wales der EM-Halbfinalist von 2016, Sonntag die mit vielen Bundesliga-Profis gespickte Schweiz.