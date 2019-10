Fortuna-Profi Kaan Ayhan verweigert Salut-Jubel der Türkei-Spieler und wird von Teamkollegen angegangen

Auch gegen Frankreich zeigten die Nationalspieler der Türkei ihren umstrittenen Torjubel mit einem Salut an die aktuell in Nordsyrien kämpfenden Soldaten ihres Landes. Zunächst ließen sich einige Spieler nach dem Treffer zum 1:1-Endstand durch Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf zu dem politisch motivierten Gruß hinreißen . Nach Schlusspfiff reihte sich ein Teil der Mannschaft dann erneut auf. Nur der Torschütze selbst wollte sich diesmal nicht daran beteiligen, nachdem zuletzt bereits der Treffer von Everton-Stürmer Cenk Tosun zum 1:0 gegen Albanien auf diese Art inszeniert worden war. Ayhan wendete sich von dem Jubel ab - seine Mitspielern reagierten erbost.

Während die anderen türkischen Spieler (die Profis Mahmut Takdemir, Irfan Kahveci, Merih Demiral, Umut Meras, Mert Günok und Cenk Tosun) mit der flachen Hand an der Schläfe posierten, war Ayhan bereits abgedreht und auf dem Weg Richtung eigene Hälfte. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, habe es daraufhin einen kurzen Disput zwischen Verteidiger Merih Demiral von Juventus Turin und Ayhan gegeben. Demiral soll den Torschützen dazu animiert haben, ebenfalls zu salutieren.

Auch nach dem Spiel war Ayhan nicht in der Nähe seiner türkischen Mitspieler zu sehen, ebenso wenig: Vereinsteamkollege Kenan Karaman. Hintergrund: Nach dem Spiel gegen Albanien hatte Fortuna Düsseldorf bereits in einer Stellungnahme erklärt, dass sich der Klub von jeglichen "vermeintlich politisch motivierten Handlungen" distanziert. Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel wurde in dem Statement wie folgt zitiert: "Wir kennen Kaan Ayhan und Kenan Karaman seit langer Zeit, wir sind davon überzeugt, dass ihnen nichts ferner lag, als ein politisches Statement abzugeben. Beide Spieler stehen für die Werte, die unser Verein lebt."