Türkei-Präsident Erdogan verteidigt Salut-Jubel von Nationalteam - und zieht Vergleich zu Griezmann

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Salut-Jubel seiner Nationalspieler in der EM-Qualifikation als „selbstverständlich“ und „natürlich“ bezeichnet. An eine harte Bestrafung durch die Europäische Fußball-Union glaubt er aus diesem Grund nicht. „Sie können höchstens eine Verwarnung aussprechen“, sagte Erdogan der Nachrichtenagentur DHA zufolge. Darüber hinaus gebe es zu einer Mannschaft, „die es so weit gebracht hat“, nichts Negatives zu sagen. Die Türkei liegt in der Qualifikationsgruppe H zwei Spieltage vor dem Ende mit 19 Zählern punktgleich mit Weltmeister Frankreich auf Platz eins und ist damit schon fast für die EM im kommenden Jahr qualifiziert.

Erdogan nach Salut-Jubel: "Haben sie Griezmann etwas getan?"

Die UEFA-Disziplinarkammer berät am Donnerstag über den viel diskutierten Salut-Jubel. Politische Gesten und Äußerungen sind laut Statuten des Verbands verboten. Ob zügig eine Entscheidung fällt, ist allerdings offen. Erdogan führte im Zuge der Debatte den französischen Starstürmer Antoine Griezmann als Vergleich an, der vor Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ebenfalls salutiert habe. „Haben sie Griezmann etwas getan? Haben sie ihm etwas auferlegt?“, fragte Erdogan. „Ich verstehe etwas von Fußball. So etwas hat man im Leben nicht gesehen.“ Die türkische Nationalmannschaft habe eine „nationale Sichtweise, und diese nationale Sichtweise haben sie mit all den Zuschauern geteilt“.

Europameisterschaft 2020: Diese Teams sind qualifiziert Die Spiele der EM 2020 finden in zwölf verschiedenen Städten in Europa statt. ©

Anzeige

Salut-Jubel von türkischen Spieler auch gegen Frankreich

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.