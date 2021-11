Türkei-Trainer Stefan Kuntz nach Erfolg in WM-Quali: "An die Playoffs hat vorher keiner mehr gedacht"

Die Türkei mit ihrem Nationaltrainer Stefan Kuntz hat es dank eines 2:1-Erfolges in Montenegro und dem gleichzeitigen 2:0 der Niederlande gegen Norwegen in der Gruppe G der europäischen WM-Qualifikation am Dienstagabend noch auf den zweiten Platz geschafft - und darf damit über den Umweg Playoffs noch auf ein Ticket für Endrunde in Katar 2022 hoffen. Kuntz wertete das als "totalen Erfolg" und sagte dem Kicker nach der Rückkehr aus Montenegro: "An die Playoffs hat vorher keiner mehr gedacht." Anzeige

Der deutsche Trainer, einst Erfolgscoach der DFB-U21, hat in seiner erst kurzen Amtszeit am Bosporus bereits Fortschritte registriert, nachdem er die Mannschaft im September nach einer 1:6-Klatsche gegen die Niederlande übernommen hatte. "In dieser Zeit ist schon etwas zusammengewachsen. Der Teamgeist hat sich verbessert, und erste Auswirkungen unserer Spielidee sind zu sehen", meinte Kuntz.