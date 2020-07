Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny: So tickt der jüngste Drittliga-Funktionär

Türkgücü München ist für Max Kothny das spannendste und interessanteste Projekt im deutschen Fußball. Der 23-Jährige begleitet den zukünftigen Drittligisten bereits seit Landesliga-Zeiten. Erst gestaltet er die Website und bedient die Social-Media-Kanäle, dann kümmert er sich zudem um die Bereiche Spielbetrieb, Ticketing und Merchandising. Jetzt ist Kothny mit Anfang 20 der jüngste Geschäftsführer im Profi-Fußball.

Kothny begleitete Türkgücü Münchens Aufstiegsserie

"Ich setze mir in dieser Funktion natürlich auch Ziele und möchte so hoch wie möglich kommen - am liebsten mit Tükgücü München. Ich gebe jeden Tag mein bestes und wäre jetzt nicht lieber woanders. Denn in Deutschland gibt es nichts spannenderes", sagt Kothny im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. Der 23-Jährige macht seine ersten Schritte als Funktionär im Amateurfußball. Ein sehr enger Freund von ihm und Tükgücü-Präsident Hasan Kivran führt Kothny zum Münchener Klub in die Landesliga. Drei Aufstiege später folgt die Beförderung zum Geschäftsführer. "Das ist mittlerweile ein reiner Vollzeitjob. Und ich glaube, dass ich hier sehr gut aufgehoben mit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt", sagt der frühere Experte aus der IT-Branche.

Tükgücü München ist seit der Übernahme von Kivran im Januar 2016 ein Verein mit klaren Zielen. Bereits in den Vorgänger-Klub SV Türkgücü-Ataspor investiert der Geschäftsmann nicht nur viel Geld. Kivran steckt auch jede Menge Arbeit in dieses Projekt. Er holt große Firmen wie den früheren Man-United-Hauptsponsor AON oder den Lebensmittelhersteller GAZI mit ins Boot. Immer mit dem Wunsch nach Profi-Fußball im Hinterkopf. 2017 setzt sich der Verein in der Landesliga das ambitionierte Ziel, spätestens 2020 in der Regionalliga Bayern zu kicken. Tükgücü schafft es ein Jahr eher und spielt in diesem Jahr sogar schon in der 3. Liga. 99 Prozent der Geschäftsanteile an der Türkgücü München Fußball GmbH werden zwischenzeitlich an die Firma von Präsident Kivran veräußert. "Wenn man so etwas aufbaut, müssen der Verein und die ausgegliederte Fußball GmbH in die gleiche Richtung denken. Nur dann kann so ein Projekt funktionieren", sagt Kothny.

Kothny: "Hasan Kivran steckt all sein Herzblut in dieses Projekt"

Der Wunsch nach noch mehr als "nur" Drittliga-Fußball wächst beim aufstrebenden Klub. Die 2. Bundesliga will Türkgücü spätestens bis 2023 erreichen. Der Boss unterstreicht diesen Plan. "Hasan Kivran steckt all sein Herzblut in dieses Projekt. Er investiert auch sehr viel Zeit im Hintergrund. Er ist bodenständig und jemand, der fördert und herausfordert. Türkgücü München ist für ihn eine Herzensangelegenheit und wie sein Baby", sagt Kothny. Der Geschäftsführer formuliert die Ziele etwas vorsichtiger: "Natürlich muss man aus wirtschaftlicher Sicht nach oben schielen. Aber wir alle kennen das starke Teilnehmerfeld der 3. Liga. Auf Biegen und Brechen schnell nach oben kommen würde nicht für ein gesundes Wachstum sprechen."

Die Infrastruktur beim Münchener Klub ist ausbaufähig. Auf eine Rasenheizung im Trainingsgelände wartet man beispielsweise immer noch. An ein ganz eigenes Stadion ist gar nicht erst zu denken. In der kommenden Saison teilt sich Türkgücü das Grünwalder Stadion mit den beiden Drittliga-Kontrahenten FC Bayern München II und 1860 München. Zwölf der 19 Heimspiele sollen im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching stattfinden, der Rest ist im Stadtbezirk elf geplant. Genauer gesagt in Milbertshofen-Am Hart auf dem Areal Oberwiesenfeld. Oder einfach gesagt: im altehrwürdigen Olympiastadion.

Die Rückkehr des Fußballs ins Olympiastadion München

"Wir haben mit dem Olympiastadion eine super Lösung gefunden. Natürlich birgt dieses Stadion mehr Risiken und Herausforderungen als ein normales Drittliga-Stadion. Aber wir wollen jetzt das Beste daraus machen und freuen uns riesig darauf", sagt Kothny. Das letzte Fußballspiel im Olympiastadion liegt schon mehr als 15 Jahre zurück. In den vergangenen Jahren folgen Konzerte von Robbie Williams und Bon Jovi. Jetzt ist das Stadion wieder bereit für Fußball. Und das mit einer Kapazität von 69.250 Plätzen. "Das könnte uns in der Corona-Krise in die Karten spielen, wenn wir nur teilweise Sitzplätze im Stadion verkaufen dürften", so der Türkgücü-Geschäftsführer. Im Durchschnitt erwartet der Klub 5.500 Zuschauer bei den Heimspielen. Die Begeisterung am türkischen Klub könnte noch etwas größer sein. Denn ein Migranten-Verein gab es im deutschen Profi-Fußball noch nie. Türkgücü soll nicht nur Menschen mit türkischer Herkunft begeistern.

"Wir haben erst im vergangenen Jahr unser Logo angepasst und die bayrische Raute mit reingenommen. Bei uns ist es völlig egal, ob die Spieler aus Deutschland, der Türkei oder aus dem Balkan kommen. Aber natürlich braucht man bei unserem Vereinsnamen den ein oder anderen türkischen Spieler", sagt Kothny. Beim zukünftigen Drittligisten erfolge die Arbeit klar leistungsorientiert. Der Name sei dabei nicht entscheidend. Bedeutet: Der Nachname Müller kann genauso gut auf dem Türkgücü-Trikot stehen wie beispielsweise Özdemir. Es gibt für den Geschäftsführer nur eine kleine Ausnahme.

Umstellung auf zweisprachige Social-Media-Seite