DFB-Pokal-Streit um Türkgücü und Schalke-Gegner Schweinfurt: Gericht vertagt Urteil

In der Verhandlung um den bayerischen Teilnehmer am DFB-Pokal wird ein Urteil erst am Mittwoch erwartet. Das verkündete die Vorsitzende Richterin Gesa Lutz nach einer dreieinhalbstündigen mündlichen Sitzung des Landgerichts München I am Montag. „Die eineinhalb Tage nehmen wir uns jetzt einfach“, sagte Lutz.