Überraschende Wende: Türkgücü-Investor Kivran rudert nach Abschied zurück

Drittligist Türkgücü München muss vorerst nicht weiter um die Existenz bangen. Hauptgeldgeber und Präsident Hasan Kivran will den Verein nun doch nicht wie zuletzt angekündigt verlassen. Das teilteTürkgücü am Samstag mit. "Die Vereinsführung, die große Unterstützung der Fans sowie infrastrukturelle Fortschritte haben mich meine Entscheidung noch einmal überdenken lassen", wird Kivran in einer Pressemitteilung zitiert. Anzeige

Seine nach wie vor hohe Leidenschaft für den Verein stehe demnach außer Frage. Ein weiterer Grund für den plötzlichen Verbleib sei auch das Einlenken der Stadt München, verriet Kivran gegenüber Sport1. "Die wichtigsten Gründe dafür, dass ich mich umentschieden habe, waren meine Verantwortlichen in der GmbH, hohe Fan-Unterstützung in den zurückliegenden zwei Wochen und die Aussicht auf ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) im Südosten von München." Der Geschäftsmann besitzt 89 Prozent der Anteile an dem Drittligisten und hatte sich eigentlich zum Jahresende 2020 zurückziehen wollen.

Ende Dezember wollte Kivran den Verein noch verlassen und kündigte an, dass er die Anteile an Türkgücü verkaufe und von seinen Ämtern zurücktrete. Mit neuen Geldgebern stand der Klub offenbar schon in Gesprächen, denn Türkgücü hatte nach dem zwischenzeitlichen Rückzug Kivrans große finanzielle Schwierigkeiten eingeräumt. "Wir haben ein siebenstelliges Leck", sagte Geschäftsführer Max Kothny dem Internetanbieter MagentaSport.

Mit Kivran als Investor stieg Türkgücü in den vergangenen drei Jahren von der sechstklassigen Landesliga bis in den Profifußball auf. "Ich rede seit drei Jahren mit der Stadt. Eins ist klar: Ohne NLZ kommst du nicht hoch, und wir wollen aufsteigen. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht der Verwalter, sondern der Entwickler dieses Vereins bin", sagte Klub-Boss Kivran gegenüber Sport1. "Doch jetzt scheint es eine ernst zu nehmende Bereitschaft von der Stadt zu geben, dass wir endlich ein Gelände bekommen. Dort soll dann auch die erste Mannschaft trainieren."