Türkgücü bei Drittliga-Aufstieg von München nach NRW? DFB lehnt Pläne kategorisch ab

Der DFB fängt Türkgücü München wieder ein! Am Dienstag hatten Pläne des Münchner Regionalligisten für Aufsehen gesorgt , die einen Umzug von München nach Nordrhein-Westfalen vorsahen. Der DFB hat diesen Gedankenspielen nun eine kategorische Absage erteilt. "Mit Verwunderung hat der Deutsche Fußball-Bund als Träger der 3. Liga die öffentlich geäußerte Idee des Spitzenreiters der Regionalliga Bayern zur Kenntnis genommen", schrieb der DFB in einer Pressemitteilung.

Irrer Plan: Türkgücü München will bei Aufstieg in die 3. Liga in den Westen umziehen

DFB-Direktorin: "Räumliche Nähe zum Sitz des Klubs" muss gewährleistet sein

Die Plan-Spiele von Türkgücü hatten wegen einer offenen Stadion-Frage an Fahrt aufgenommen. Aktuell spielt der Regionalligist wie auch die beiden Drittliga-Klubs TSV 1860 München und FC Bayern II im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Steigt Türkgücü ebenfalls in die 3. Liga auf, dann würden drei Klubs in einer Liga und in einem Stadion spielen. "Die DFB-Statuten schließen dies zwar auch für die 3. Liga nicht grundsätzlich aus, das Szenario wird allerdings vom DFB als nicht umsetzbar eingestuft", hieß es dazu von Verbandsseite.

Türkgücü-Chef Kivran: "Ich weiß, dass wir in München stören"

Aktuell führt der Münchener Klub mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle der Regionalliga Bayern an. Die Mannschaft ist gespickt mit ehemaligen Profis wie Sercan Sararer (unter anderem Greuther Fürth), Mario Erb (KFC Uerdingen, RW Erfurt) oder Fabio Leutenecker (MSV Duisburg), Trainer ist der frühere Chefcoach vom TSV 1860 München, Reiner Maurer. Als Aufsteiger wäre Türkgücü laut Süddeutscher Zeitung der erste von Migranten gegründete Fußballverein in einer deutschen Profiliga.

"Ich weiß, dass wir in München stören", sagte Türkgücü-Boss Kivran. Drei Klubs in einer Liga und an einem Standort - das ist auch aus seiner Sicht unmöglich. Zu den 57-Liga-Heimsspielen kämen schließlich auch noch DFB-Pokal und Toto-Pokal. Kivran: "Wenn zwei Teams an einem Wochenende zu Hause spielen, kann das auch nicht an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Man müsste dann auf einen Sonntag gehen, und das haben die Anwohner ja besonders gern. Das Thema spitzt sich langsam zu", sagte er. Am 2. März müssen die Lizenzierungsunterlagen für die 3. Liga eingereicht werden - bis dahin muss es im Fall Türkgücü München eine Lösung geben.