Ergebnis von "interner Analyse": Drittligist Türkgücü München trennt sich von Trainer Alexander Schmidt

Türkgücü München hat sich von Trainer Alexander Schmidt getrennt. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, haben sich die Vereinsverantwortlichen "im Zuge einer internen Analyse" nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden darauf verständigt. Die Münchner sind seit fünf Spielen sieglos, liegen in der Tabelle als Aufsteiger aber auf Platz sieben.

Es war nicht der einzige Trainerwechsel in der 3. Liga am Dienstag: Am frühen Abend trat Thomas Hoßmang beim 1. FC Magdeburg zurück. Der Coach des Tabellen-Vorletzten reagierte damit auf die sportliche Krise reagiert, die zuletzt in der Derby-Niederlage gegen Dynamo Dresden gipfelte. Zunächst sollen interimsweise die Co-Trainer Matthias Mincu und Silvio Bankert das Training der Magdeburger leiten. Aufgrund der enormen Schneemassen ist ein geregelter Trainingsbetrieb momentan allerdings nur eingeschränkt möglich.