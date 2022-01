Bestätigt: Türkgücü München stellt Insolvenzantrag – Drittligist rechnet mit Neun-Punkte-Abzug 

Türkgücü München droht ein großer Umbruch. Der Drittligist reichte nach eigenen Angaben einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München ein. "Im Zuge des Prozesses der Nachlizenzierung der Türkgücü München Fußball GmbH & Co. KGaA für die 3. Liga wurde ein für die weitere Planung der Spielzeit 2021/22 erforderlicher Finanzbedarf festgestellt, der durch Gesellschaftermittel hätte ausgeglichen werden sollen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Nachdem "zunächst zugesagte Gesellschaftermittel" nicht geflossen seien, sei der Schritt des Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens "unumgänglich".

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny erklärte, dass man bis zum Tag der Antragsstellung "alles in unserer Macht Stehende" versucht habe, um den Schritt abzuwenden. "Auch wenn das leider nicht gelungen ist, so gilt es jetzt, die Situation nicht als Ende, sondern als Chance zu sehen. Wir haben nun die Möglichkeit, uns ohne Belastungen aus der Vergangenheit und mithilfe von möglichen neuen, starken Förderern neu auszurichten", sagte Kothny.

Noch ist unklar, in welcher Spielklasse ein Neuaufbau erfolgen kann. Dies sei von sportlichen sowie finanziellen Faktoren abhängig. Türkgücü rechnet mit Blick auf diese Saison aufgrund der finanziellen Notlage mit einem Neun-Punkte-Abzug. Dies würde den Klub von Rang 18 auf den letzten Platz zurückwerfen. Aktuell kommen die Münchner auf 21 Zähler, mit neun weniger wären es nur noch zwölf. Der Klassenerhalt wäre wohl nicht mehr möglich. "Mit einem langfristigen, stabilen und wirtschaftlich-nachhaltigen Plan wäre aber ein Verbleib oder im Falle eines Abstiegs eine Rückkehr in den Profi-Fußball nicht ausgeschlossen. Hierfür sind wir auf der Suche nach passenden Partnern und Investoren", heißt es in der Klub-Mitteilung.