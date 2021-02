Neuer Trainer gefunden: Türkgücü München holt ehemaligen Fenerbahce-Nachwuchschef Dayat

Türkgücü München hat einen neuen Cheftrainer. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, übernimmt Serdar Dayat die Mannschaft. Der 51-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Dayat hat in der Vergangenheit für die U17- und die U19-Mannschaften von Türkgücü gespielt. Zuletzt war er Koordinator der Nachwuchsakademie von Fenerbahce Istanbul.

"Mit Serdar Dayat haben wir den Coach gefunden, der unser seit Jahren harmonierendes Trainergespann bestmöglich leiten kann. Andreas Pummer, Alper Kayabunar und Michael Hofmann können auf seinen Erfahrungsschatz als Fußballlehrer zurückgreifen", sagte Geschäftsführer Max Kothny in einer Mitteilung der Münchener. "Serdar Dayat hat gemeinsam mit den Co-Trainern bereits die Planung für die restlichen Saisonspiele in Angriff genommen." Dayat blickt zuversichtlich auf die Rückkehr zu seinem Jugendklub: "Ich freue mich, in meiner Heimat München als Trainer arbeiten zu können. Ich bin seit vielen Jahren dem Verein verbunden, da ich in der Jugend bereits für Türkgücü München gespielt habe. Die Mannschaft hat ein sehr großes Potenzial."