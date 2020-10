Türkgücü-Profi Park beleidigt? DFB bestätigt Aufnahme von Ermittlungen nach Rassismus-Vorwurf

Während die Aufsteiger 1. FC Saarbrücken und SC Verl in sportlicher Hinsicht für positive Schlagzeilen in der 3. Liga sorgen und nun die Spitzenpositionen einnehmen, wurde der dritte Spieltag von einem Rassismus-Vorwurf überschattet. Der Südkoreaner Park Yi-Young von Türkgücü München ist während des Spiels beim SV Waldhof Mannheim (4:4) laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden. Er habe am Samstag „von einigen Zuschauern Rassismus erfahren“, schrieb der 26-Jährige auf seinem Instagram-Profil.