Türkische Charme-Offensive: Millionen Trabzonspor-Fans wünschen sich RB Leipzigs Sørloth zurück

Leipzig. „Come to Trabzonspor, King of the North!" wünscht sich Instragram-Nutzer sktrabzonspor61. Der Trabzon-Anhänger ist vor allem ein Sørloth-Fan. In der Türkei wird der Stürmer von RB Leipzig offensichtlich schwer vermisst und die Fans des Süper-Lig-Vereins wünschen sich ihren „König des Nordens" zurück, der in der Saison 2019/20 vor seinem Wechsel an die Pleiße in 49 Pflichtspielen 33 Tore und elf Vorlagen für den Club lieferte.

Auf seinen letzten Instagram-Post bekam Sørloth, der gerade bei der norwegischen Nationalelf weilt, mehr als 3,2 Millionen Kommentare, von denen die meisten nur eine Botschaft an den 25-Jährigen senden: Komm zurück! Nutzer esref_kosee schreibt: „Komm zu Trabzonspor. Wir vermissen dich.“ Das dürfte nachvollziehbar sein. Denn der türkische Club brachte es in der abgelaufenen Saison mit 71 Punkten „nur“ auf den vierten Platz in der Liga. In der Spielzeit wurden sie auch dank des Norwegers Vizemeister, wenn auch mit weniger Punkten (65).

In der Saison 2019/20 mit Sørloth im Sturm kamen sie auf sage und schreibe 76 Liga-Tore. Allein für 24 davon war der Angreifer verantwortlich. Zum Vergleich: Der nächstbeste im Team war Linksaußen Anthony Nwakaeme mit elf Treffern. In der abgelaufenen Spielzeit schafften die Spieler von Trabzon „nur“ 50 Tore. Bester Torschütze war Rechtsaußen Caleb Ekuban mit zehn Treffern.