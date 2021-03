EM-Traum geplatzt: Vinnhorster Turn-Ass Mika Säfken landet unsanft

Sechs bis acht Wochen muss Säfken pausieren – und kann bei der Europameisterschaft vom 21. bis 25. April in Basel nicht auf der Matte stehen. Der Lehrgang in Kienbaum im Bundesleistungszentrum bei Berlin war die erste DTB-interne Qualifikation für die EM.

Neu-Vinnhorster Dauser landet vor Toba

Lukas Dauser (Unterhaching) siegte mit 82,050 Punkten im Mehrkampf vor Andreas Toba vom TK Hannover mit 80,500 Zählern. Dauser wechselt in der nächsten Bundesligasaison nach Vinnhorst, auf ihn kann sich der TuS ebenso freuen wie auf Nils Dunkel (79,350), der Dritter wurde. Philipp Herder (77,150), auch er ist neu in Vinnhorst, darf sich gleichsam Hoffnungen auf die EM machen.

Säfken indes kam gestern mit Gehhilfen vom MRT-Termin aus Berlin nach Hannover zurück. Bitter ist diese Verletzung für den 20-Jährigen, der es erstmals in den Olympiavorbereitungskader geschafft hatte. Es lief seit Monaten gut für Säfken. „Das kann passieren in diesem Sport, natürlich ist das schade“, sagt der Vinnhorster, der in Vahrenwald wohnt. Er will sich mit Übungen für den Oberkörper so fit wie möglich halten. Immerhin steht nach der EM Anfang Mai die deutsche Meisterschaft auf dem Plan, die zugleich erster Olympiaqualifikationswettkampf sein wird. „Bis dahin will ich fit sein“, betont Säfken.