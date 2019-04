"Ich bin echt zufrieden" Andreas Toba rettet bei der EM die deutsche Turner-Ehre

Toba freute sich in erster Linie darüber, dass er nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und weiteren Knieverletzungen in den folgenden Jahren wieder vernünftige Mehrkämpfe abliefert. „Es lief noch besser als in der Qualifikation“, sagte er, seine Einschätzung beruft sich auf Erfahrungen, dass die Kampfrichter in Finals strengere Maßstäbe anlegen. „Ich bin echt zufrieden, ich habe zwei super Wettkämpfe zeigen können.“

Diese Präzision ist selbst im Geräteturnen eine Seltenheit – und in dieser Sportart kommt es besonders auf die Exaktheit des Vortrages an. Andreas Toba vom TK Hannover sammelte gestern 82,231 Punkte im Mehrkampf-Finale der Turn-Europameisterschaft in Stettin. Der 28-Jährige hatte zwei Tage zuvor in der Qualifikation 82,265 Punkte an den sechs Geräten erzielt. Und beide Male klassierte sich Toba auf dem elften Platz mit knapper Differenz zu den Top Ten des Kontinents.

Kein einziger Deutscher schaffte die Qualifikation für die Gerätefinals am Sonntag, dabei hatte Ex-Europameister Marcel Nguyen Pech am Barren: Er verfehlte den Auftritt der besten acht als Neunter nur aufgrund einer schlechteren Teilnote für die Ausführung seiner Übung. Insgesamt leisteten sich seine Sportler aber zu viele Unsauberkeiten, sogar die Olympiaqualifikation ist für die deutsche Riege kein Selbstläufer, obwohl die Fahrkarten bei der Heim-WM in Stuttgart im Oktober vergeben werden.

Da wirkt Tobas gestrige Vorstellung wie ein Silberstreif am Horizont. „Auf solch einer Leistung müssen wir aufbauen“, sagte Hirsch an die Adresse der anderen deutschen Starter in Stettin. Der Hannoveraner gestand derweil, dass er den gestrigen Wettkampf „in den Knochen spüren“ werde. Inklusive des Podiumstrainings am Montag absolvierte der Hannoveraner 18 Übungen in vier Tagen. Und er setzte perfekt die eigene Sportdevise um: „Ich will einfach mein Zeug machen.“

Sicherheit zahlt sich aus

Zu Tobas Zeug gehörte in Stettin der Sicherheitsaspekt. „Ich habe für die EM ein Programm einstudiert, mit dem ich ohne Sturz durchkomme“, sagte der Hannoveraner. „Jetzt will ich die Schwierigkeiten aufstocken, um wieder in die Top Ten in Europa zu rutschen.“ Die besten Mehrkämpfer Europas kommen übrigens aus Russland: Nikita Nagorny gewann vor Weltmeister Artur Dalalojan. Bronze holte sensationell Marios Georgiou (Zypern).