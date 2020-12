Turn-Trio auf Tokio-Kurs: Drei Hannoveraner schaffen es in vorläufigen Olympiakader

Drei Mann im vorläufigen Turn-Olympiakader, das ist ein großer Erfolg für Hannover. Nach einem Testwettkampf in Kienbaum hat Interimscheftrainer Valeri Belenki insgesamt elf Athleten nominiert, die sich Chancen auf die Spiele in Tokio 2021 ausrechnen dürfen. Neben dem gesetzten Andreas Toba vom TKH, der den Wettkampf mit 81,600 Punkten gewann, schafften es auch sein Vereinskamerad Glenn Trebing (78,450) sowie Mika Säfken vom TuS Vinnhorst. Das hannoversche Trainingstrio hat also nicht so viel verkehrt gemacht in diesem so verkorksten Corona-Jahr. Nach den deutschen Meisterschaften Anfang Juni 2021 soll dann der Sechserkader für Olympia stehen.

Säfken: „Leistung in den nächsten vier Jahren ebenfalls zeigen.“

Der 20-jährige Student Säfken zeigte eine formidable Leistung und brachte es als Sechster auf 78,700 Zähler. 78 waren das Minimum für den Bundeskader. „Ich bin sehr froh, dass ich im Wettkampf zeigen konnte, was ich im Training mache. Das spiegelte das sehr gut wider“, sagte Säfken. Begeistert war Steffen Rüter, Teammanager des TuS Vinnhorst: „Mika hat so viel gerackert, er hat sich das absolut verdient. Es gibt eine kleine Chance auf Olympia, aber das ist schwer einzuschätzen, da sind vier bis fünf sehr erfahrene Leute vor ihm.“ Säfken denkt ohnehin eher langfristig: „Ich will mich nach einem Jahr mit wenigen Wettkämpfen etablieren und diese Leistung in den nächsten vier Jahren ebenfalls zeigen.“ Rüter formulierte es so: „Mikas Ziel sind ja die Spiele 2024, er ist noch jung. Ich traue ihm jedoch auch die Teilnahme in Tokio schon zu.“