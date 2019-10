Fabian Hambüchen zur Turn-WM: Deshalb traue ich Lukas Dauser eine Überraschung zu

Lukas Dauser ist die deutsche Hoffnung bei der Turn-WM in Stuttgart - und zeigte das am Sonntag eindrucksvoll. Mit einer fast perfekten Übung am Barren hat er gute Chancen auf den Einzug in das Gerätefinale. Dauser schaffte den bisherigen Höchstwert an diesem Gerät von 15,033 Punkten. Der Barren-Spezialist hielt mit seiner Leistung den Schaden des deutschen Teams im Kampf um das Olympia-Ticket in Grenzen.