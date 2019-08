Turnen: Andreas Toba vom TK Hannover hofft auf die Heim-WM 

Andreas Toba ist gerüstet für das Wochenende. „Mir geht es gut – abgesehen von den kleinen Wehwehchen, die man als Turner immer hat“, scherzt der 28-Jährige vom TK Hannover. Toba und acht Kollegen aus der deutschen Nationalmannschaft kämpfen bei der zweiten WM-Qualifikation in Kienbaum um fünf Plätze in der Riege für die Titelkämpfe in Stuttgart. Der Wettkampf in Schwaben motiviert besonders – auch Toba: „Ich habe noch nie eine Heim-WM erlebt, ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre“, sagt er.

Deutscher Meister im Mehrkampf

Klar ist, dass Toba die Stimmung natürlich auf dem Podium aufsaugen will und nicht als Zuschauer. Und er selbst hat die besten Voraussetzungen für einen Start in Stuttgart geschaffen. Bei den Finals in Berlin vor knapp zwei Wochen wurde der Hannoveraner zum zweiten Mal nach 2016 deutscher Meister im Mehrkampf und turnte zudem an vier Geräten um Medaillen. „So viele Finalteilnahmen habe ich zuletzt 2016 geschafft“, sagt Toba. Den Titel am Reck, dem „Königsgerät“, nahm er gern mit nach Hannover. Der Turner betont aber, dass sich die sportliche Leidenschaft nicht auf ein Gerät allein konzentriert: „Meine Lieblingsdisziplin ist der Mehrkampf.“

In Berlin turnte Toba 83,100 Punkte, nahezu dieselben Resultate erreichte er bei der EM in Stettin in April sowohl in der Qualifikation als auch im Finale. Dieses Muster an Beständigkeit beruht auf seinem Trainingsfleiß: „Es schleift sich vieles ein, und man gewinnt Sicherheit, wenn man die Übungen regelmäßig im Training wiederholt“, sagt Toba. Deshalb ging er auch vor Kienbaum alle sechs Geräte noch einmal durch.