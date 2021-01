Sie wagt den großen Sprung: Anni Sohnsmeyer schafft es in Deutschlands Talentkader

Zuerst müssen die Haare gemacht werden, das ist auch bei den jungen Damen so. Mit Eitelkeit hat das freilich nichts zu tun, es geht um Sicherheit. Und die langen Haare würden nur stören, immerhin geht es um Leistungssport. Also flechtet Caroline Nolte der neunjährigen Anni Sohnsmeyer Zöpfe, das ist im Handumdrehen erledigt und längst zum Ritual geworden. Bis zu sechsmal die Woche, je dreieinhalb Stunden, trainiert Anni vom VfL Eintracht Hannover. Sie ist eines der großen Talente Deutschlands.

Der Einsatz zahlt sich aus. Erstmals schaffte es eine Turnerin der jüngsten Altersklasse aus Niedersachsen in den Talentkader des DTB, der nur elf Mädchen zählt. Darauf sind sie stolz am Turnstützpunkt Hannover. Und Anni hat in erster Linie Spaß: „Manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber ich kann das eigentlich ganz gut.“