"Für uns alle eine harte Zeit": Turner um Andreas Toba müssen auch auf DM verzichten

Für die deutschen Turner gibt es im verflixten Corona-Jahr nur schlechte Nachrichten. Erst die Olympiaverschiebung, dann die mehrfache Verlegung der Europameisterschaften und nun noch der Ausfall der deutschen Titelkämpfe. „Ich hätte sehr gerne meinen Meistertitel im Mehrkampf verteidigt. Aber es soll einfach 2020 nicht sein. Es ist für uns alle eine harte Zeit“, sagte Hannovers desillusionierter Olympiaheld von 2016, Andreas Toba. Anzeige Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat das für Donnerstag bis Sonntag in Düsseldorf geplante Multisportevent mit nationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten Turnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolin in Absprache mit den zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen kurzfristig abgesagt. Auf „Basis der aktuellen Verordnungslage“ sei die Ausrichtung nicht möglich.

Zeitweilige Quarantäne mehrerer Kaderathletinnen „Ich bedaure zutiefst, dass wir auf die Titelkämpfe verzichten müssen, denn ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir den Athletinnen und Athleten Wettkämpfe auch zur Motivation anbieten“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl. „Aber jetzt geht es zunächst darum, zu ermöglichen, dass vor Ort in den Vereinen Sport getrieben werden kann.“ Laut DTB habe man für das Event ohne Zuschauer ein sehr komplexes und fundiertes Hygienekonzept entwickelt. „Wir hätten mit viel Aufwand eine sichere Veranstaltung durchführen können und dies auch sehr gerne getan“, betonte Hölzl. „Es gibt jedoch Bereiche, auf die wir keinen Einfluss haben, zum Beispiel die Anreise der Sportlerinnen und Sportler.“ Ein weiterer Grund war die zeitweilige Quarantäne mehrerer Kaderathletinnen. Beim Lehrgang vor einigen Tagen war eine Turnerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anzeige "Ich werde jetzt die Belastung erst mal runterfahren und meine Blessuren noch etwas auskurieren" Aus Hannover wären neben Toba (TKH) auch Mika Säfken, Lewis Trebing (beide TuS Vinnhorst) und Lewis Trebing /TKH) sowie Franziska Röder und Finja Säfken (beide VfL Eintracht) im Geräteturnen dabei gewesen. Ferner aus Niedersachsen Lars Fritzsche, Tom Nowak und Christoph Kunze (alle TGJ Salzgitter) sowie Fotini Lizeka und Carlotta Amedick (TSV Ganderkesee) beim Trampolinturnen. Für die Turnteams um Rekordmeisterin Elisabeth Seitz und Toba ist die Absage ein herber Rückschlag mit Blick auf die Olympiavorbereitung für die Spiele in Tokio 2021. Toba, der nach einer Syndesmosebandverletzung am Fuß gerade rechtzeitig zur Meisterschaft, die auch als erste Olympiaqualifikation dienen sollte, fit geworden war, will sich nicht entmutigen lassen. „Ich werde jetzt die Belastung erst mal runterfahren und meine Blessuren noch etwas auskurieren, um mich dann zielgerichtet auf Olympia vorzubereiten“, sagte er.

