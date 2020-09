Tickets behalten ihre Gültigkeit: Turner zünden ihr Feuerwerk im Frühjahr 2021

„Unter den gegebenen Voraussetzungen und zum Schutz der Gesundheit unserer Zuschauer, Künstler und aller an der Organisation beteiligten Mitarbeiter war diese Entscheidung leider unumgänglich und alternativlos“, sagt Wolfram Wehr-Reinhold, Geschäftsführer der veranstaltenden Turn- und Sportfördergesellschaft mbH.

Das wäre für den Verband und den Turnsport verheerend gewesen. Das Feuerwerk der Turnkunst stellt nicht nur eine spektakuläre Plattform für die Öffentlichkeit dar, sondern gehört auch zu den wichtigsten Einnahmequellen.

Am 27. und 28. März in Hannover

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. In Hannover fliegen die Artisten und Weltklasseathleten am 27. und 28. März durch die ZAG-Arena.

Mitte April gastiert die Show dann zudem in Göttingen und in Braunschweig. Wehr-Reinhold kündigt an: „Die kommende Tournee wird zu einem herausragenden Event.“ Weitere Infos: www.feuerwerkderturnkunst.de