Freundin Daniela als große Stütze: Andreas Toba ist reif für seine dritten olympischen Spiele

Aller guten Dinge sind drei? Diese Glücksformel könnte für Toba in diesem Jahr aufgehen, denn zum dritten Mal ist er bei den Olympischen Spielen dabei. Und beim letzten Mal, 2016 in Rio, lief es alles andere als glücklich für Hannovers Turn-Ass. Was waren das für hochemotionale Szenen, als er sich in der Qualifikation für das Finale das Kreuzband riss und trotz Knieverletzung auf das Pauschenpferd ging, um die ausschlaggebenden Punkte für sein Team zu holen. Für ihn war es danach aus.

An diesem Ort ein ungestörtes Gespräch zu führen, ist für Andreas Toba (30) fast unmöglich. Denn hier am Sportleistungszentrum geht alle paar Minuten jemand vorbei, den er grüßen muss. Der Olympiastützpunkt am Maschsee ist sozusagen sein zweites Zuhause, die anderen Sportler und Mitarbeiter seine zweite Familie. Und mit einigen von ihnen geht es jetzt zu Olympia nach Tokio.

"Nur sie weiß, wie es in mir aussieht und muss alle meine Launen und Wehwehchen ertragen"

Deshalb kann er besonders mitfühlen, was sein Freund Marcel Nguyen (33) gerade durchmacht: Der Turner aus München hat sich im Mai das Kreuzband gerissen, Toba muss also ohne seinen „Brudi“ – so nennt er ihn – nach Tokio fahren. Die Qualifikation habe er auch für Nguyen geholt. „Aber ein Sportler muss sich auf den Moment konzentrieren und in die Zukunft gucken – nicht in die Vergangenheit“, weiß Toba. Jetzt also erst recht. „Ich habe fünf Jahre darauf hingearbeitet, mit vielen Tiefen.“

Tobas größte Stütze: Seine Freundin Daniela Potapova (25). Der Turner und die ehemalige Rhythmische Sportgymnastin sind seit sechs Jahren ein Paar. „Jeder kennt den Turner Andreas Toba, aber nur sie weiß, wie es in mir aussieht und muss alle Launen und Wehwehchen ertragen, weil mir wieder irgendwas wehtut.“ Sie selbst war 2016 bei Olympia, beendete danach ihre Karriere – und weiß genau, wie das Leben für und mit dem Sport ist. „Das ist mein großes Glück. Anders würde es wohl nicht funktionieren.“

Ohne Familie nach Tokio

Nach Tokio wird er seine große Liebe aber nicht mitnehmen. „Ich bin kein Typ dafür, Familie und Freunde dabeizuhaben. Das habe ich ein einziges Mal gemacht, bei der WM 2019, und das war viel zu emotional für mich, damit konnte ich nicht umgehen.“ Aber in „jeder freien Minute“ wird der 30-Jährige mit seiner Daniela telefonieren.

Das Paar wohnt in Döhren, unweit vom Olympiastützpunkt am Maschsee. „Ich war noch nie so viel zu Hause wie vergangenes Jahr“, sagt Toba und gibt zu: „Wenn man immer so viel unterwegs ist, ist das wirklich mal schön. Dann will man eigentlich einfach nur mal daheim sein.“