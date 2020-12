Neuzugänge mit Titelerfahrung: Zwei Olympia-Kandidaten verstärken den TuS Vinnhorst 

Lukas Dauser und Nils Dunkel sind zwei Stars der deutschen Szene, beide stehen im vorläufigen Olympiakader. „Das Gesamtpaket in Vinnhorst hat sie überzeugt, wir freuen uns sehr und sind stolz, sie in unserer Mannschaft zu haben“, sagt Rüter.

Meister am Barren: Lukas Dauser ist auch ein starker Mehrkämpfer. Er dürfte in Tokio dabei sein. © imago images/Eibner

Einen ordentlichen Anlauf wie beim Sprung hatte der Manager nehmen müssen. Er nahm frühzeitig Kontakt zu beiden Turnern auf, deren Verträge bei der Konkurrenz in der Deutschen Turn-Liga (DTL) jetzt auslaufen. Dem 27-jährigen Dauser zeigte er zudem die neue Halle in Vinnhorst, für Turner ein Schmuckstück, und machte ihm damit den Abgang von der TG Saar leichter.

Sportsoldat Dauser hatte 2015 Barren-Gold beim Weltcup in São Paulo gewonnen, 2017 wurde er Vizeeuropameister an seinem Spezialgerät. Der mehrfache deutsche Meister war schon 2016 bei den Spielen in Rio dabei gewesen und hat nun Tokio fest im Blick. „Lukas ist ein unglaublich wertvoller Mehrkämpfer“, lobt Rüter, der schon lange vorhatte, zwei nationale Top-Turner nach Vinnhorst zu lotsen.

Vier Titel in der DTL

Der zweite ist Dunkel, zweifacher Meister am Pauschenpferd und EM-Vierter von 2018 an diesem Gerät, das TuS in der abgelaufenen Saison etwas Sorgen bereitet hatte. Dunkel ist 23 Jahre alt und ebenfalls Sportsoldat, er holte mit der KTV Straubenhardt viermal den Titel in der DTL. Straubenhardt galt dank eines finanzstarken Geldgebers lange als der FC Bayern München der Turnszene. Geld werden Dauser/Dunkel auch in Vinnhorst verdienen, das ist in der Bundesliga üblich. „Ohne unseren Sponsor ZAG wäre der Transfer nicht möglich gewesen“, so Rüter.

Zuletzt hatten Dauser (81,250 Punkte) und Dunkel (80,550) bei der Olympiakader-Qualifikation in Kienbaum die Plätze zwei und drei hinter Andreas Toba (81,600) vom TK Hannover belegt. Beide werden für Olympia weiter in Halle an der Saale trainieren, aber bisweilen in Hannover sein.