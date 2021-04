Die Väter des Erfolgs: Holt Andreas Toba nach EM-Silber auch eine Olympia-Medaille?

Mit diesem Applaus hat Andreas Toba nicht gerechnet: Der Vizeeuropameister am Reck kommt zum ersten Training nach der EM in Basel, nur einen Tag Pause hat sich der 30-Jährige gegönnt. Vor dem Olympiastützpunkt hat sich eine Abordnung des Niedersächsischen Turner-Bundes versammelt. Es gibt viele warme Worte, unter anderem von NTB-Vizepräsident Carsten Röhrbein. Und ein besonderes Geschenk – ein Pferd. Das Turngerät ohne Pauschen, also die Griffe, gedacht als eine Art Sofa. „Das ist aber nicht zum Sitzen, sondern zum Üben“, flachst Coach Adrian Catanoiu. In diesem Scherz steckt aber ein Funken Wahrheit. Schließlich hat Toba noch viel vor in diesem Jahr. „Dieses EM-Silber stachelt mich erst recht an, ich bin kein bisschen müde.“

Im weißen Sportdress ist Toba gekommen, ohne Medaille. Der TKH-Star drängt sich nicht gern in den Vordergrund. Ebenso wenig wie sein Trainer, Catanoiu ist Bundesstützpunktleiter in Hannover. Er bekommt einen großen Blumenstrauß von Katharina Preinfalk, NTB-Abteilungsleiterin für olympischen Spitzensport. „Adrian hat großen Anteil an der Silbermedaille, er hat sich zu einem der Toptrainer in Deutschland entwickelt“, attestiert Preinfalk. Immerhin gehören auch Glenn Trebing (TKH) und der verletzte Mika Säfken (TuS Vinnhorst) zur Olympiavorbereitungsgruppe, die Catanoiu betreut.