Turnerinnen des Dresdner SC kämpfen um Quali-Norm

Dresden. Eigentlich wären die DSC-Turnerinnen vergangenen Sonnabend mit dem ersten Wettkampf in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Doch vor einigen Wochen waren sowohl der geplante Auftakt als auch der zweite Wettkampf am 1. Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Nach jetzigem Stand sollen aber die Wettkämpfe am 2. Oktober in Mannheim und am 30. Oktober bei uns in Dresden stattfinden", sagt DSC-Cheftrainer Tom Kroker.

Um sächsischen Kaderathletinnen einen Wettkampf zu ermöglichen, bei dem sie auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften erfüllen können, wurde ein solcher Vergleich in Leipzig organisiert. So traten die DSC-Turnerinnen Jule Mehnert und Mia Neumann in der Messestadt an. Nachdem sich Jule Mehnert zuletzt mit Fußproblemen plagte, war sie nur an zwei Geräten im Einsatz, präsentierte ihre Übungen am Balken und Barren. Wie Tom Kroker berichtet, zeigte die 16-Jährige eine gute neue Barrenübung, musste aber am berühmten „Zitterbalken“ noch ein wenig Federn lassen. Die ein Jahr jüngere Mia Neumann turnte einen soliden Wettkampf mit noch zwei Stürzen. „Sie hat aber die Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften geschafft und einen guten Eindruck hinterlassen, mit viel Luft nach oben“, schätzt der Trainer ein.