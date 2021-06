Turnier-Auftakt beim HSC Ehmen: Nur Sieger bei der Rückkehr auf den Handball-Platz

Die rund 100 Zuschauer pro Turnier-Tag waren größtenteils Eltern der Nachwuchs-Handballer, auf dem Gelände bestand Dokumentationspflicht, die Abstände untereinander wurden eingehalten. Die Spielergebnisse seien lauft Geffers zu vernachlässigen gewesen, aufgrund der Altersunterschiede in manchen Duellen (jüngere gegen ältere Jahrgänge) fielen diese teilweise recht deutlich aus. Sieger seien sowieso alle gewesen, da endlich der sportliche Wettkampf wieder im Mittelpunkt stand. „Da hat niemand auf die Ergebnisse geachtet, wie es sonst so bei einem Turnier ist. Jeder wollte einfach nur spielen“, so Geffers.

Startschuss unter Wettbewerbs-Bedingungen für die Handball-Jugend: Am Wochenende fand der erste Teil einer vierwöchigen Turnier-Reihe des HSC Ehmen statt, jeweils in Vierer-Gruppen traten die Teams gegeneinander an. Den Auftakt machten die Minis am Samstag, gespielt wurde auf dem Hartplatz hinter der Ballsporthalle in Mörse. Zum Abschluss des Wochenendes spielten die D-Jugendlichen. „Es war für alle ein Highlight, mal wieder spielen zu können. Darum ging es uns“ , sagt HSC-Jugendwartin Kerstin Geffers, die das Turnier zusammen mit Til Bjosse-Hack organisierte.

Große Dank an die vielen Helfer

Die HSC-Jugendwartin bedankte sich ausdrücklich für die tatkräftige Hilfe vieler Freiwilliger. „Ohne deren Unterstützung wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen.“ Die Turnier-Reihe, die am kommenden Samstag fortgesetzt wird, hat der HSC nach den sinkenden Inzidenzwerten und der Aussicht auf die Rückkehr in den Mannschaftssport spontan ins Leben gerufen. „Wir wollten im Vorfeld nicht so viel darein investieren, weil es vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, das Turnier durchzuführen“, sagt Geffers, die sich „sehr zufrieden“ mit dem Ablauf des Wochenendes zeigte. „Alle Vereine haben sich bei uns für die Organisation bedankt.“

Am kommenden Wochenende, wenn Teams der C- (Samstag) und die B-Jugendlichen (Sonntag) gegeneinander antreten, zieht das Turnier vom Hartplatz in die Ballsporthalle um. „Die Verletzungsgefahr ist auf dem Hartplatz zu groß, weil es da schon ein wenig mehr zur Sache geht“, so Geffers. Am 10. und 11. Juli sind die A-Jugendlichen im Einsatz, am darauffolgenden Wochenende (17. und 18. Juli) spielen Männer und Frauen.