Turnier-Comeback nach Corona-Pause: Hannover Open mit DTV-Hoffnung Rivkin starten

Monatelang herrschte Stillstand im Tennisleben. In Deutschland und auch in Hannover. Zwar durfte während des gesamten Lockdowns Einzel gespielt und Training gegeben werden, Turniere aber fanden nur international, Mannschaftsspiele gar nicht statt. Doch am Samstag fällt beim HTV Hannover der Startschuss. Mit den International Tennisbase Hannover Open, einem Jugendturnier der International Tennis Federation (ITF) der Kategorie 2. „Mit unseren beiden ITF-Juniors haben wir im vergangenen Jahr die letzten beiden Turniere ausgerichtet und jetzt fangen wir hier wieder neu an“, so Julian Battmer, der als Leiter der TennisBase auch als Turnierdirektor fungiert.

Und die beiden Turniere im Herbst 2020 haben tatsächlich nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Eigentlich hatten wir ein Turnier der Kategorie III beantragt, wurden aber hochgestuft“, so Battmer. Damit ist eine hochkarätige internationale Beteiligung garantiert. Dafür sorgt auch der Zeitpunkt: In Hannover können einige Juniorinnen und Junioren noch wichtige Punkte für die Junior Grand Slams in Wimbledon und New York sammeln.