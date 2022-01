Turniersieg in Halle! Lok Leipzig gut gerüstet für Ligastart bei Carl Zeiss Jena

Halle/Leipzig. Eine Woche vor der Wiederaufnahme der Regionalliga Nordost hat der 1. FC Lok Leipzig den ersten und einzigen Testkick erfolgreich absolviert. Bei einem Dreierturnier in Halle-Neustadt behauptete sich der Viertligist gegen den Drittligisten Hallescher FC und erkämpfte sich in 45 Minuten ein 1:1, die zwischenzeitliche Führung der Leipziger erzielte Sascha Pfeffer per Foulelfmeter.

Souveränes 3:0 gegen den VfL 96

Da sich die beiden Hallenser Teams im ersten 45-Minuten-Match des Tages 0:0 trennten, krönte sich das Team von Coach Almedin Civa am Ende des Tages zum Turniersieger. Civa setzte dabei alle verfügbaren Kaderspieler ein, wobei Pfeffer, Djamal Ziane, Abderrahmane, Theo Ogbidi und Eric Voufack in beiden Halbzeiten eingesetzt wurden. Als potenzieller Ersatz waren zudem mit Oliver Schuster und Moritz Diermann zwei A-Jugendliche mitgereist.

Civa sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams

Am Sonntag haben die Lok-Profis zum ersten Mal seit Vorbereitungsstart frei, bevor noch einmal fünf Tage rangeklotzt wird. „Es ist 5 Wochen her, dass wir letztes Mal gespielt haben. Das ist viel für Winter. Dafür sind wir aber körperlich in einem guten Zustand“ schätzt der 49-jährige Cheftrainer den Fitnesszustand seiner Schützlinge ein, die in der nächsten Woche einen Gastspieler auf der Torwartposition begrüßen dürfen. Noch sind die Probstheidaer auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Jannes Tasche.