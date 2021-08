Fabian Hambüchen zieht Olympia-Bilanz und mahnt: Viel Zeit bleibt nicht

Das waren schöne Olympische Spiele. Denn trotz der schwierigen Pandemiesituation haben es die Veranstalter in Japan gut gelöst. Alle heimgekehrten Sportlerinnen und Sportler, die ich in den vergangenen Tagen getroffen habe, hatten ein Riesengrinsen im Gesicht. Und bis auf die Maskenpflicht und das Verbot, die Olympiablase zu verlassen, war im Olympischen Dorf wohl alles wie immer. Anzeige

Die Athletinnen und Athleten brauchen jetzt allerdings einen cleveren Plan. Normalerweise dient das erste Jahr nach Olympischen Spielen immer auch ein bisschen dem Luftholen und der Regeneration. Durch die Verschiebung sind es nun jedoch nur noch drei Jahre bis Paris 2024. Und in manchen Sportarten geht es deswegen noch in diesem Jahr mit den Qualifikationswettkämpfen los. Da muss sich jede und jeder selbstkritisch in der Tokio-Nachbereitung hinterfragen: Was war gut? Was war schlecht? Viel Zeit bleibt nicht, um sich neu zu justieren.

Bei den Turnern, die mir mit der Silbermedaille meines guten Freundes Lukas Dauser persönlich den emotionalsten Moment dieser Spiele beschert haben, steht schon im Oktober wieder eine Einzel-WM auf dem Plan, erneut in Japan. Es geht also direkt weiter. Lukas wird zugunsten der Erholung diese Weltmeisterschaft wohl auslassen. Er braucht eine Pause, um danach die Europameisterschaft 2022 in München in Angriff nehmen zu können. Für die deutschen Turner ist nämlich dies das nächste Highlight – im eigenen Land und hoffentlich vor Zuschauern.