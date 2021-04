"Turnt zu viel woanders herum": Experten üben Kritik an Bayern-Star Joshua Kimmich

51 Gegentore in wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspielen: Die Defensive des FC Bayern München ist in dieser Saison nicht sattelfest. Schon jetzt hat der FCB so viele Gegentore kassiert wie in der kompletten vergangenen Triple-Saison. Die drei Gegentreffer im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain bringen die Mannschaft von Trainer Hansi Flick vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag im Prinzenpark zudem in Bedrängnis. Im Gespräch mit dem Kicker haben aufgrund der Gegentor-Flut des FCB in dieser Spielzeit nun zwei Ex-Bayern-Profis Kritik an Leistungsträger Joshua Kimmich geäußert.

