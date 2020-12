"Soll und kann Führungsspieler werden": Benjamin Grund wechselt zum TuS Altwarmbüchen

Grund könnte zum Führungsspieler reifen

„Er ist zwar noch jung, aber doch durch seine Landesligazeit erfahrener als viele unserer bisherigen Spieler“, sagt Teammanager Sven Kampe. „Mit seiner Zweikampfstärke soll und kann er bei uns zum Führungsspieler werden.“

Vor seinen anderthalb Jahren in Heeßel, in denen er einen Treffer erzielte, trug Grund das Trikot der TSV Burgdorf, spielte allerdings vormals ebenfalls bereits für den HSV. In der laufenden Spielzeit kam der Defensivspieler lediglich zweimal in der Landesliga zum Einsatz, am Altwarmbüchener See soll es zwei Etagen tiefer künftig deutlich mehr Spielzeit für den neuen Mann geben.