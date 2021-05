Neues Spieler, neues Glück? TuS Altwarmbüchen vermeldet gleich fünf Zugänge

Der TuS Altwarmbüchen rüstet sich für den Neuanfang. Nachdem die Mannschaft in der Spielzeit 2020/21 als siegloser Tabellenletzter der Kreisliga 5 durch den pandemiebedingten Abbruch mit einem blauen Auge davongekommen ist, soll es nun vorbei sein mit dem Blick nach unten. „Das Team möchte sich in der Kreisliga etablieren – vielleicht sogar eine gute Rolle spielen“, vermeldet der Klub auf seiner Internetseite. Und dafür tut er personell einiges; auf wie neben dem Rasen gibt es ordentlich Bewegung an der Seestraße.

Nachdem im Winter bereits Benjamin Grund vom Heeßeler SV zur Mannschaft des Trainerduos Patrick Heldt und Tim Kaufmann gestoßen war, werden nun mit David Arnold und Alexander Müller zwei Akteure aus der eigenen Jugend zu den Männern hochgezogen. „Unsere Jugendarbeit trägt Früchte“ sagt Abteilungsleiter Uwe Riccardi stolz. „Wir freuen uns, dass zwei talentierte Spieler mit TuS-DNA den Sprung in den Herrenkader geschafft haben.“ Sowohl Arnold als auch Müller kicken von ­Kindesbeinen an für die Grün-Weißen.