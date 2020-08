"Wird eine Herausforderung": TuS Davenstedt nimmt erneut die Landesliga ins Visier

Die abgebrochene Spielzeit 2019/20 in der Bezirksliga 3 hat der TuS Davenstedt auf Platz drei beendet. Das klingt nach einer Enttäuschung, hatten die Verantwortlichen vor der Saison doch klar das Ziel Aufstieg formuliert. Allerdings plagten den Double-Sieger von SPORTBUZZER Cup und Masters speziell in der Offensive große Personalsorgen. "Evesen war konstanter" Mit Enis Ay und Fabian Pietler fehlten den Davenstedtern zwei absolute Leistungsträger fast über die komplette Runde. Das gilt auch für Innenverteidiger Lasse Jannsen, der sich vor dem ersten Pflichtspiel in einem Test einen Kreuzbandriss zuzog. Als sei das noch nicht genug fielen auch noch Yasin Yildizadoymaz und Nikola Djuric mit beide Kreuzbandrissen aus. Und doch: „Wir hatten den Aufstieg in der eigenen Hand. Am Ende müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass Evesen in den Spielen, die gespielt wurden, konstanter war“, sagt Teammanager Thomas Scheer. Besonders bitter: Die beiden direkten Duelle gegen Evesen konnte Davenstedt für sich entscheiden. Aber: „In vielen anderen Spielen haben wir es nicht geschafft, unsere Spielstärke auf den Platz bringen und haben viel zu leichte Gegentore bekommen.“

Nun schaut man aber nur noch nach vorn. „Die neue Saison steht vor der Tür – es ist Wahnsinn, wie sehr unsere Jungs auf den Start brennen. Schon beim ersten Training noch mit Kontaktbeschränkungen hatten wir 25 Leute auf dem Platz“, freut sich Scheer. In erster Linie sind natürlich auch die Spieler des TuS froh, überhaupt wieder kicken zu dürfen. Das Ziel für dieses Jahr ist (erneut) klar formuliert: Der TuS Davenstedt will im Frühjahr in der Aufstiegsrunde um Punkte und den Sprung in die Landesliga kämpfen. Dafür muss das Team in der Bezirksliga 7 auf Platz eins oder zwei landen. „Das wird in der Staffel eine schwierige Aufgabe. Wir haben viele unbequeme Gegner, die nur schwer einzuschätzen sind“, sagt Scheer.

